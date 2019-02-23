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球鞋爆裂致NBA準狀元受傷 Nike爆公關災難股價大跌

2019-02-23 列印
　　被視為下季NBA選秀狀元大熱門的杜克大學籃球超級新星威廉臣（Zion Williamson），在美國大學籃球聯賽（NCAA）主場迎戰宿敵北卡羅萊納大學期間，他穿著的Nike PG 2.5籃球鞋突裂開，致失重心滑倒傷膝蓋，無法比賽。比賽最終杜克以72比88不敵來訪的北卡。

　　威廉臣在開賽後僅三十六秒便爆鞋，他穿著Nike PG 2.5出事，引起各界質疑品質，令Nike股價事後大跌百分之一，市值蒸發十四億六千萬美元（約一百一十四億三千三百萬港元）。

　　

  在場觀戰的美國前總統奧巴馬也露出驚訝表情。Nike發表聲明，表示公司非常重視產品的品質，相信今次是個別事件，目前正在調查爆鞋原因，並祝福威廉臣早日康復。

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