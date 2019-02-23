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馬杜羅封鎖與巴西接壤邊界 阻反對派接收人道救援物資

2019-02-23 列印
　　委內瑞拉的政治危機進一步升級，總統馬杜羅周四晚宣佈封鎖該國與鄰國巴西的邊界，禁止人和貨物包括緊急救援物資通過，以阻止反對派從巴西接收人道救援物資。又揚言，正考慮封鎖委內瑞拉與哥倫比亞的邊界。

　　巴西政府近日表態，支持向委內瑞拉運送人道救援物資。而瓜伊多為首的反對領袖們矢言要把美國供應的緊急糧食和藥物運送入國內，救濟百姓。馬杜羅否認委內瑞拉爆發人道危機，堅稱不需要這些援助。

　　現時仍有大批人道救援物資滯留在與鄰國哥倫比亞接壤的庫庫塔，一旦關閉邊境，預料輸入人道救援物資的進度將會大受影響。派駐美國的十一名委內瑞拉外交官已變節支持瓜伊多，但馬杜羅堅決不肯下台，並得中國、俄羅斯、古巴及土耳其等國支持。

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