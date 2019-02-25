黃背心示威15周 最少14人受傷

法國「黃背心」反政府運動持續十五周，數以萬計群眾上周六在巴黎和其他城市上街遊行示威，對總統馬克龍政府的政策提出抗議，部份地區爆發警民衝突，至少十四人受傷，全日數十人被捕。



數字顯示全國各地有大約四萬六千六百人參加示威，單是在巴黎便有五千八百人上街，比前周為多。在巴黎，有群眾在凱旋門附近聚集，高叫口號及舉起橫額和標語，然後遊行經過高尚住宅區，抗議政府的政策只惠及有錢人。其間爆發衝突，防暴警察施放催淚彈驅散群眾，衝突中有兩人受傷。



警方表示大部份示威者都保持冷靜，只有一小部份人搞事。



發起示威的領袖和團體希望為這場抗爭運動注入新動力，並呼籲支持者不要訴諸暴力或作出反猶太行為，以免令社會人士反感。



