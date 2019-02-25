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沙特公主出馬 接任駐美大使

2019-02-25 列印
　　沙特阿拉伯皇室上周六宣佈撤換駐美大使，由瑞瑪‧班爾達公主（Rima bint Bandar，見圖）取代哈立德‧本‧薩勒曼王子（Khalid bin Salman）出任此職，成為沙特歷史上第一位女性駐美大使，分析相信沙特是希望藉着這次人事變動，修補因卡舒吉案受損的美、沙雙邊關係。

　　薩勒曼王子被調回利雅得，出任副國防大臣。薩勒曼王子是沙特皇儲小薩勒曼的弟弟，而小薩勒曼被視為卡舒吉被殺案的幕後黑手。那宗兇案震動全球，薩勒曼王子派駐美國，要承受美國國會議員的嚴苛對待和敵視態度。

　　美國德州萊斯大學貝克研究所學者烏爾里克森說：「委任一位新特使，顯示沙特阿拉伯試圖為美、沙關係重新定位，希望令卡舒吉被殺案告一段落。不過，實際情況未必如沙特所願，最低限度美國國會可能不賣賬。」瑞瑪‧班爾達公主履新後，仍要與美國國會議員周旋。

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