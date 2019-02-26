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委內瑞拉被指「時日無多」 華府不排除軍事行動

2019-02-26 列印
■蓬佩奧有信心馬杜羅（圖）「時日無多」。網上圖片
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　　委內瑞拉軍警連日來在邊境地區阻止人道救援物資運進該國觸發連場流血衝突，造成至少四死數百傷，引起各方關注，也令總統馬杜羅受到愈來愈大的壓力。美國總統特朗普的政府則指馬杜羅和他的政府已「時日無多」。

　　美國國務卿蓬佩奧星期日接受有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，他有信心馬杜羅「時日無多」，並把近日在委內瑞拉邊區發生的一連串暴力衝突，歸咎於効忠馬杜羅的武裝部隊。蓬佩奧說：「我們的目的是推展一個任務－－確保委內瑞拉人民得到他們值得擁有的民主。」特朗普較早時重申，華府不排除會對委內瑞拉採取軍事行動。

　　而自行宣誓為臨時總統的反對黨領袖兼國會議長瓜伊多呼籲國際社會介入，採取一切必須的措施解放委內瑞拉。

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