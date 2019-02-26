委內瑞拉被指「時日無多」 華府不排除軍事行動

美國國務卿蓬佩奧星期日接受有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，他有信心馬杜羅「時日無多」，並把近日在委內瑞拉邊區發生的一連串暴力衝突，歸咎於効忠馬杜羅的武裝部隊。蓬佩奧說：「我們的目的是推展一個任務－－確保委內瑞拉人民得到他們值得擁有的民主。」特朗普較早時重申，華府不排除會對委內瑞拉採取軍事行動。
而自行宣誓為臨時總統的反對黨領袖兼國會議長瓜伊多呼籲國際社會介入，採取一切必須的措施解放委內瑞拉。
西營盤昨晚揭發三屍倫常慘案，有鄰居嗅到一個單位傳出焦炭味，於是報警。消防破門入屋，發現戶主夫婦與七歲幼子一同倒斃睡房牀上，牀邊有一個炭爐。消息稱，警方在屋內尋獲安眠藥，不排除有人落藥迷暈親人後，再燒炭...
2019-02-26
中國地震台網指，四川自貢市榮縣昨天下午一時十五分發生黎克特制四點九級地震，震源深度五公里。這是該區兩天以來第三次發生四級以上地震，造成最少二人死亡。不少民眾懷疑地震頻發與當地頁岩氣開採有關，紛紛表達不...
2019-02-26
澳洲一名機師因在試飛途中感到無聊，竟以天空作畫板留下「I’M BORED」（我很悶）的字句，然而一切被都記錄在雷達地圖上，飛機師所屬的航空訓練學校負責人事後無奈指，飛機師的行為並沒有被「寬恕」，但「顯然他感到無聊」，又謂對於年輕的教練，「你能做些甚麼？」 一名年輕機師於當地時間（上周二）上午進行試飛，他為測試一架單螺旋槳飛機的引擎，必須在特定的動力設置下飛行兩個小時，他以柏立非路機場（Parafield Airport）為起點，沿着路線向北行駛，當接近布洛頓港（Port Broughton）時，他開始以天空為畫板，在南澳一片藍天上「塗鴉」，寫出自己心情，「I’M BORED...
2019-02-26
跑馬地及東半山豪宅睇樓量上升，不少準買家較留意大坑道約1000萬至3000萬的放盤。最近，該地段連錄成交，其中光明臺1月連錄2宗買賣，現有逾30個放盤，最平叫價約1100萬起步。 利嘉閣地產市...
2019-02-26
中美新一輪貿易談判圓滿結束，特朗普宣佈押後3月1日對中國加徵關稅期限，又揚言短期內將有重大消息公佈。消息帶動美股氣氛向好，杜指早段曾升209點，見26241點；納指升74點，見7602點；標普500指...
2019-02-26
卡迪夫城領隊禾諾克在今晚英超快車主場對愛華頓前，公開呼籲全隊球員趕快重整旗鼓，求搶分逃出降班漩渦，擺出高昂戰意。適逢拖肥糖聯賽三連敗正值頹勢，卡迪夫城可望在近況不俗的帶刀侍衛班巴帶領下重返勝軌，主勝可敲。 （Now622台周三凌晨3:45直播） 上輪英超主場1:5大敗給屈福特後，卡迪夫城兩連勝走勢結束，現排聯賽榜第十八位，領隊禾諾克呼籲球員要盡快重整旗鼓：「現時是我們再次振作的時候了。」幸好該隊近期有科特迪瓦中堅班巴化身帶刀侍衛，連續兩輪英超各入一球，今仗勢可領軍重回正軌。 拖肥三連敗兼啞火 客軍愛華頓近況低迷，上輪聯賽作客0:1不敵屈福特後已連輸三場，各賽事近六戰...
2019-02-26
天氣暖化問題正影響着全球的海洋生態，幸好泰國某些潛水區域早已受到國家公園制度保護，好像被視為泰國頂級潛點的斯米蘭群島（Similan Islands）更早在1982年已納入保育範圍，每年只在11月至4...
2019-02-26
美國電影界盛事第91屆奧斯卡頒獎禮昨日在洛杉磯舉行，今屆在無主持的情況下順利完成，雷米馬利克和奧莉花高雯分別憑《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》和《爭寵》大熱榮封影帝、影后。最佳電影則由《綠簿旅友》撼低大熱...
2019-02-26
源自美國影視圈的「#METOO」反性侵運動，席捲全球。今年初南韓掀出一宗轟動個案，短道速滑奧運金牌得主沈錫希聲稱，她自十七歲起被教練多次性侵，還遭對方威脅若公開就毀掉其前途，其後有更多受害人挺身指控。在本港，一名女運動員亦舉報多年前被教練性侵，但經法庭審理後，因證據不足，被告獲判無罪，但事件觸發公眾關注體育界的性侵歪風。可惜的是，不少體育總會仍未有積極制定反性侵政策。 平機會向本港七十多個體育總會發出問卷，僅多於一半回覆，其中四成多沒有制定防性侵指引，主要原因是政府資助不足，難以推行反性侵的政策，尤其是小型的體育總會。 問卷結果極不理想，令公眾質疑，若果不制定政策，怎樣防範...
2019-02-26
澳門氹仔馬場周日舉行一年一度的澳港盃賽馬日，香港馬會一如近年，當日會轉播受注合共七場賽事，首場於下午二時正開跑。 澳港盃賽馬日的焦點，當然是屬港澳埠際賽首關的澳港盃。今年香港派出四駒出戰這場千五米澳門一級賽，配搭亦已定好。高伯新找來蔡明紹騎「文藝學家」、苗禮德的「馬上發財」配蘇兆輝、呂健威交「軍歌」予李寶利操刀，至於由告東尼訓練的上兩屆盟主「醒目名駒」，就會續由莫雷拉主轡打衞冕戰。 馬場浮世繪
2019-02-26