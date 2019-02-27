教廷高層 澳樞機主教侵犯男童罪成

澳洲司法機構周二早上宣佈，曾在教廷內擔任高職、有份遴選教宗及管理教廷庫房的澳洲樞機主教佩爾（Cardinal George Pell），已被法庭裁定性侵犯兩名男童罪名成立。他是歷來被控性侵犯兒童而被法庭定罪的最高級天主教神職人員。



已屆七十七歲高齡的佩爾被控於上世紀九十年代，在墨爾本的聖帕特里克天主教堂內作出不恰當行為。陪審團裁定他一項性侵犯十六歲以下人士和四項非禮未成年男性的罪名成立。



案情指出，一九九六年，佩爾主持彌撒後在教堂的房間內見到案中兩名受害男童，他們分別十二和十三歲。佩爾聲稱發現他們飲聖餐禮的酒，說他們有麻煩，之後把他們帶到該教堂的聖器室內性侵他們。



