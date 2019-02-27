脫歐方案倘不獲接納 工黨將支持二次公投

據路透社周一引述彭博通訊社報道，首相文翠珊正考慮計劃延遲脫歐，避免出現「硬脫歐」。同日，英國在野工黨指，如果國會下議院不接納工黨提出的修訂方案的話，工黨便支持舉行第二次脫歐公投。



據悉，文翠珊計劃於周二的內閣會議上，向內閣大臣們提出把三月二十九日脫歐日期押後的建議。她宣佈，押後至最遲三月十二日才向國會提交修改了的脫歐協議及進行表決，希望爭取更多時間游說各黨派議員支持，但工黨在這個時候表態支持舉行第二次公投，有如向文翠珊潑冷水，為文翠珊增添新的障礙。



下議院定於周三開會，辯論未來的脫歐步驟，並會就不同黨派議員提出的建議和修訂進行表決。工黨表示會提出要求政府接納工黨提出的建議，包括讓英國在脫離歐盟後永久留在關稅聯盟內，以及今後繼續與歐洲單一市場保持緊密關係。



