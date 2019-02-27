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乘火車前赴河內中途休息 金正恩下車抽煙 妹遞煙灰缸服侍

2019-02-27 列印
美聯社
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　　正當世界都關注第二次「特金會」的進展時，有日本傳媒拍到北韓領袖金正恩在廣西南寧市下車休息時抽煙的畫面，其妹妹金與正更雙手捧水晶煙灰缸，貼身「服侍」金正恩。

　　北韓領袖金正恩選擇乘坐兩天火車， 經中國前往越南河內，路途遙遠，期間日本傳媒JNN拍攝到金正恩在廣西南寧市下車抽煙的畫面，影片可見，金正恩點燃香煙，而其妹妹、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正雙手捧水晶煙灰缸貼身「服侍」，神情恭敬。

  金正恩與同行的外相李勇浩等北韓高級官員談天，現場還有北韓著名三池淵管弦樂團團長玄松月。

　　由於金正恩很少曝光私下的生活，所以報道一出，隨即引起外界關注。



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