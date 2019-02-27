海灘地堡黏滿破碎片變另類藝術品

無人知道是誰人發揮這般創意，也不知道那些破碎鏡子有甚麼含意。
除了萊夫蘭克烏克海灘外，位於附近的鄧寇克的海灘上，一個第二次世界大戰遺留下來的地堡也於數年前同樣發現被人黏滿破裂鏡子。
西營盤周一晚揭發三屍倫常慘案，一對夫婦疑炒燶股票欠債，餵七歲兒子服藥後，一同在住所內燒炭，同歸於盡。男死者生前曾在社交網站facebook發文，透露經濟出問題：「很累很累，可以點……係咪到此為止。」鄰...
2019-02-27
美國八個月五度派軍艦駛經台灣海峽，前日(二十五日)美國再派出兩艘美國軍艦經過台灣海峽。美國指此舉是「證明了美國對自由開放的印度太平洋的承諾」，而中方則指堅決反對。 美國兩艘軍艦分別為史塔森號飛彈驅逐艦（USS Stethem DDG-63）和補給艦凱薩查維斯號（USNS Cesar Chavez），美國海軍太平洋艦隊已經證實相關消息。 發言人指這些軍艦通過台灣海峽，證明了美國對自由開放的印度太平洋的承諾，而美國海軍將會繼續在國際法允許的航行。而今次是美國八個月來第五度次派軍艦駛經台灣海峽。台灣國防部指，美國軍艦符合國際法在公海自由航行，沒有異樣，昨晨已駛離。 而中國外交部發...
2019-02-27
經過兩天半長達四千多公里的火車長征，北韓最高領導人金正恩乘坐的專列於昨日早上駛進越南，抵諒山省同登鎮火車站。金正恩精神飽滿，笑容燦爛，下車時向在場等候的群眾揮手致意。另一邊廂，美國總統特朗普亦已出發，...
2019-02-27
位於跑馬地的黃泥涌道，有多個單幢物業，其中今次為大家介紹的翠景樓，樓齡逾50年，單位數量不多，市場現正放售的一個單位，實用面積925方呎，廳內以白色與木色為主調，配合流線型的佈置，簡單而大方。 ...
2019-02-27
內地A股狂升後出現獲利盤，昨天滬深兩大指數回吐0.67%及0.5%，惟成交繼續強勁，連續兩日破萬億元（人民幣，下同），分析指A股仍有上升動力。內地媒體報道，近日券商開戶人數急增，同時，2015年股災元...
2019-02-27
曾被視為明日之星的迪路菲奧近年發展未如人意，不過此子今季在屈福特終於熬出頭，上仗更收錄個人首個英超帽子戲法。該隊有這名西班牙翼鋒領銜鋒線，再挾各戰線三連勝強勢，今晚聯賽快車可望作客令近況平平的利物浦失分，取讓球主客和受讓兩球「客勝」。 （Now623台周四凌晨4:00直播） 迪路菲奧在巴塞隆拿出道，一度被外界予以厚望，可是未能在這支西甲班霸打出頭，之後轉投愛華頓、西維爾和AC米蘭，發展都未如理想。直到今季此子被屈福特領隊查維加西亞重用，英超十七次正選攻入六球，包括上輪作客卡迪夫城首次在英超連中三元，助球隊大勝5:1。他豪言︰「今季我的狀態一直處於顛峰，相信入球會接踵...
2019-02-27
本地3月藝術氣氛熾熱，H Queen's也乘勢帶來新搞作，推出場域特定的公共藝術體驗《出。略》，善用大廈內的大堂、樓梯間等不同空間展示藝術，驚喜連連！文：Nancy圖：黃頌偉、陳鐵剛、H Q...
2019-02-27
鍾欣潼（阿嬌）、陳嘉寶和陳瀅等昨日齊出席一公開活動，阿嬌直認本來答應跟容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）兩個好姊妹，齊去日本北海道滑雪旅行，但最終她為遷就老公賴弘國時間而「放飛機」。不過，覓到如意郎君的阿嬌，自...
2019-02-27
如非忍不住，多數市民會對公廁敬而遠之，寧願找商場廁所解決三急；對旅客來說，眼見香港市容先進，會驚訝公廁藏污納垢，不堪入目。改革公廁，不能再等，否則不利民生，也有損害香港國際形象。 民建聯公佈全港十大公廁黑點，多在人流量高的旺區，內裏衞生惡劣，陣陣臭味、地板濕漉漉、坐廁不潔、垃圾桶滿瀉、廁紙和洗手液不足，而廁格損壞又不維修。如此差勁，成因不外乎硬件設備差和管理不善，雖是老生常談，但多年來未見政府決心整頓。 臭味驅之不散，甚至傳到廁外，令人生厭，與通風系統不靈有關。地板長期一灘水，是清洗不勤，風乾設施落後。至於廁紙、洗手液欠奉，反映外判清潔公司的服務水平，遠低於合理期望。 改革...
2019-02-27
田泰安去季五十二W排第三，但今季只跑了四十九個回合，成績已勝上季，並已追平個人的季度最佳成績。今晚谷戰，他獲多位倉主支持騎足八場，大有本錢刷新個人紀錄，之後續創新高。 今晚田泰安的八匹座騎來自...
2019-02-27