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海灘地堡黏滿破碎片變另類藝術品

2019-02-27 列印
　　位於法國北部的萊夫蘭克烏克（Leffrinckoucke）一個海灘出現奇景。有神秘人把無數塊破裂了的鏡子，黏在海灘建成的作戰地堡上，成為別致的藝術品，在黃昏夕陽斜照下更反射出閃光。

        無人知道是誰人發揮這般創意，也不知道那些破碎鏡子有甚麼含意。

　　除了萊夫蘭克烏克海灘外，位於附近的鄧寇克的海灘上，一個第二次世界大戰遺留下來的地堡也於數年前同樣發現被人黏滿破裂鏡子。



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