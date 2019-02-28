  • 2019年2月28日 星期四
  • 22º
  • 87%
熱門： 退稅預算案陳茂波西營盤北海道

日報新聞 > 國際

巴國擊落兩印軍機 指機師被俘虜

2019-02-28 列印
　　巴基斯坦軍方發言人指，巴基斯坦周三（二十七）擊落了兩架印度軍戰機，俘虜一名機師。其中一架被擊落的印度戰機墜落在巴方控制的克什米爾地區，另一架印度戰機墜落在印度控制地區。軍方在社交網站表示，兩架戰機分別墜落巴基斯坦及印度控制的克什米爾地區，印度空軍暫時未有回應。

　　一個多星期前，巴基斯坦一個武裝組織，在印度控制的克什米爾地區發動自殺式炸彈襲擊，造成四十多名軍警死亡。印度空軍越過實控線，對位於巴基斯坦境內的恐怖主義勢力進行了空襲。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd