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俄兩人叛國罪成　判囚22年及14年

2019-02-28 列印
　　俄羅斯一名前任高級反情報官員和一家科網保安公司的高級行政人員被控叛國罪，經過數個月審訊後，周二被軍事法庭裁定罪名成立。兩人分別被重判入獄二十二年和十四年。

　　兩名被告是俄羅斯聯邦安全局（FSB）前任反情報官米哈伊洛夫（Sergei Mikhailov）和科網保安公司Kaspersky Lab的高級行政人員斯托亞諾夫（Ruslan Stoyanov）。據俄羅斯傳媒報道，米哈伊洛夫被指接觸斯托亞諾夫，把FSB調查俄羅斯商人弗魯布列夫斯基（Pavel Vrublevsky）的機密資料轉交給一名與美國聯邦調查局有聯繫的分析員。

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