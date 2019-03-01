特朗普倘連任失敗 科恩指未必和平過渡

美國總統特朗普的前私人律師科恩周三在國會眾議院聽證會上作供，指除了已經公開的事件外，美國當局正在調查其他涉及特朗普的非法活動。另一方面，特朗普亦在美朝峰會後的記者會上斥責科恩「非常可恥」。



科恩出席該委員會的聽證會時警告，如果特朗普在二○二○年大選中落敗，無法連任，他可能不會接受「和平過渡政權」。科恩指出，在二○一六年大選之前，接獲特朗普指示，向特朗普曾就讀的大學和中學發出威脅，警告它們不要公開特朗普的考試成績和其他紀錄，否則採取法律行動。



身處越南河內的特朗普，昨天在美朝峰會後的記者會上指，民主黨在他舉行峰會期間安排科恩出席聽證會「十分可怕」，並斥責科恩「爆料」一事「非常可恥」。



