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北韓駐西班牙使館遇劫 遭搶去電腦手機

2019-03-01 列印
　　北韓駐西班牙首都馬德里大使館上周被一批來歷不明的歹徒闖入，大使館內的官員和工作人員被捆綁及被塞口，館內一批電腦和手機被搶走，事件中有一名女子受傷。

　　北韓大使館位於馬德里市內一個高尚住宅區。事發時，有一名女子逃脫，她高聲尖叫求救，驚動鄰居報警。據悉，那批歹徒在大使館內逗留了大約四小時。北韓政府一名官員其後證實，失去了一批電腦和手機。

　　西班牙網上報章《機密報》周三率先報道這宗消息。西班牙當局其後證實劫案於二月二十二日發生，並驚動警方。

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