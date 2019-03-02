  • 2019年3月2日 星期六
  • 20º
  • 91%
熱門： 幣少爺裕民坊特金會預算案朗豪坊

日報新聞 > 國際

﻿日自衞官海報惹爭議

2019-03-02 列印
        日本防衞省自衛隊滋賀地方協力本部製作的動漫版自衞官招募海報，三名女性動漫角色穿的是內褲還是熱褲，引起爭議，也惹來大批網友批評對女性自衞官的性騷擾，不過滋賀地方協力本部強調，海報中的角色穿的是短褲，所以沒有問題。

　　受爭議的海報中三名動漫的女性角色身穿迷你短裙跳躍的模樣，配上「陸‧海‧空自衞官募集！」的字樣。其中兩人的深色短裙下還可清楚看到露出看到三角型深色宛如內褲。今年二月開始，海報突然在社交媒體上受到關注，很多網民批判這是性騷擾、感覺有點色情，滋賀地方協力本部也收到了投訴。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd