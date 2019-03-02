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﻿加國加入美探月計劃

2019-03-02 列印
　　加拿大總理杜魯多周四宣佈，加國將加入美國太空總署的探月計劃，預計最遲於二○二六年在月球軌道上部署綽號「Gateway」的小型太空站。杜魯多在渥太華舉行的記者會上公佈這項大計：「加拿大上月球。」

　　記者會上，杜魯多利用實時視像系統與現時在國際太空站上當值的加拿大太空人雅克對話。
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