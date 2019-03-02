記者會上，杜魯多利用實時視像系統與現時在國際太空站上當值的加拿大太空人雅克對話。
加國加入美探月計劃
記者會上，杜魯多利用實時視像系統與現時在國際太空站上當值的加拿大太空人雅克對話。
吸引寬敞戶讓出單位 房協鋼鐵長者屋終身免租
房協計劃在沙田乙明邨一幅空地興建十層高的長者屋，首次以鋼鐵組裝合成方式，提供七十個單位，讓居於寬敞戶的七十歲以上長者申請調遷，以騰出現有單位再分配給有需要家庭，該長者屋終身免租，目標在二○二二年落成入...
2019-03-02
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黑商購病死豬加工分銷 公安部嚴打私屠豬
內地非洲豬瘟疫情愈趨嚴重，公安部昨日公佈，指就疫情展開打擊非法買賣病死豬及瞞報的行動，全國自去年八月至今共偵破三十二宗涉及非洲豬瘟的刑事案件，拘捕九十人；以及五百宗販賣、屠宰病死禽畜豬隻的案件，拘捕九百六十多人。 公安部舉例指，有不法份子先大量收購病死豬隻，再送到其他省份加工成肉製品，再向其他省份分銷。這種犯案手法主要牽涉生產、供應、銷售三方面，先是不及時上報疫情，私自對外銷售病死豬隻；其次是非法私設屠宰廠從事生豬屠宰；再偽造或非法購買檢疫證明，以進行跨疫區販運。公安還發現，當中有官方獸醫受不法份子所託，違規出售檢疫證明；或是不法份子自行偽造。 公安部強調，對非洲豬瘟及食品...
2019-03-02
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日自衞官海報惹爭議
日本防衞省自衛隊滋賀地方協力本部製作的動漫版自衞官招募海報，三名女性動漫角色穿的是內褲還是熱褲，引起爭議，也惹來大批網友批評對女性自衞官的性騷擾，不過滋賀地方協力本部強調，海報中的角色穿的是短褲，所以沒有問題。 受爭議的海報中三名動漫的女性角色身穿迷你短裙跳躍的模樣，配上「陸‧海‧空自衞官募集！」的字樣。其中兩人的深色短裙下還可清楚看到露出看到三角型深色宛如內褲。今年二月開始，海報突然在社交媒體上受到關注，很多網民批判這是性騷擾、感覺有點色情，滋賀地方協力本部也收到了投訴。
2019-03-02
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紅磡啟岸382萬入場
恒地（012）旗下的紅磡啟岸，宣佈首批111伙價單，計算最高8%折扣後，開放戶折實價約382.5萬；首批單位中，開放式及一房戶折扣後全數低於600萬，項目最快於下周末或之前開售。 恒基物業代理...
2019-03-02
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A股三倍入摩 恒指升178點
MSCI明晟公司決定，分三階段將中國A股在MSCI指數中的納入因子，由目前的5%提高至20%。 加上財新PMI數據好過預期，消息支持A股向好，其中滬指更逼近3000點大關，帶動港股3月開局收升178點，報28812點，中止三日跌勢，全周僅累跌4點。 MSCI指數比例增至20% MSCI宣佈，將提高中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子至20%，將分三個階段於今年5、8、11月落實，由5%提高至10%、15%及20%。滙豐預計，未來5至10年，超過6000億美元（約4.68萬億港元）外資將流入A股市場。 另外，2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）回升至49.9，創三個...
2019-03-02
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大佬拱照迪比利 弒「皇」新英雄
奧士文尼迪比利和雲尼斯奧斯祖利亞今季極速上位，分別成為巴塞隆拿及皇家馬德里正選左翼。然而，後者沒得到大哥指點演出仍然幼嫩，相反奧士文尼迪比利在美斯和蘇亞雷斯身旁茁壯成長，可望繼上場西班牙盃後，今晚西甲國家打吡再次領軍揚威班拿貝，捧客勝。 （Now632台周日凌晨3:45直播） 兩名新星剛於周三西班牙盃四強次回合交鋒，奧士文尼迪比利把握巴塞為數不多的攻勢，兩次傳中分別造就蘇亞雷斯建功，以及逼使敵衞華拉尼擺烏龍；相反，雲尼斯奧斯全場五次過人成功，還有六次射門，但只有一球命中目標。巴塞最終大勝3:0，總比數贏4:1殺入決賽，為今仗打下強心針。 成長路勝雲尼斯奧斯 今季各戰線，奧士...
2019-03-02
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法國時尚概念店 三折割引
春天來臨，又是換新裝的時候，法國時尚概念店Rue Madame推出激罕減價優惠， 大部份貨品以低至三折發售，不少更適合春夏穿着，此時入貨非常划算呢！ 法國時尚概念店Rue Madame從世界各地搜羅頂...
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楊受成力撐《廉政》答謝宴 青雲唔介意同老婆演情侶：我好從容
由麥兆輝執導兼編劇的英皇電影《廉政風雲 煙幕》，前晚舉行答謝宴，一眾演員劉青雲、張家輝、林嘉欣、湯怡、吳浩康、袁富華和何遠東等出席外，英皇集團主席楊受成博士伉儷亦現身參與慶祝，席間舉行抽獎，楊生還即場...
2019-03-02
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巴士的點評——美朝峰會拉倒的啟示
美國總統特朗普與北韓領袖金正恩在越南河內召開的高峰會，拉倒收場。特朗普飛了半個地球，而金正恩也坐了六十五個小時的火車，會前吹噓雙方會簽署《河內宣言》，但美國竟然在談判進行中拉隊離場，令人大失所望。 按白宮計劃的峰會程序，第一天是兩國元首到場聲明，戲肉在第二天，早上先來一個特朗普與金正恩一對一會談，之後有擴大會議，然後開工作午餐會議，最後是簽署協議的儀式。不過，程序去到擴大會議的時候已經玩完，美國白宮事後以「提早離場」來形容擴大會議的結局。原定的工作午餐也開不成，特朗普提前開記者會講述事件。 特朗普的話語仍然相當客氣，說「雙方展開了建設性的對話」，但也表示「有時你需要離場」。...
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頭號目標——爪皇烈焰先博一注
第三場四班一四○○米。看排位當見到此組四班賽有「爪皇烈焰」時，即時覺得似曾相識，情況就如同屬時廄的「得其康」早前在此程博冷力拼僅敗前一樣。 論實力，「爪皇烈焰」雖然已兩季未勝，但上季可在三班得一亞一季，今季初亦曾打疊兩仗在三班上名，其中在160場次可壓倒其後接連有好演出的「有獎」入Q，級數起碼值三班中級。近況方面，「爪皇烈焰」前仗在347場次三班谷草一哩跑獲威脅不大的第五，但其實是轉彎走不利的三疊而只負兩身位，演出一點也不差。再者，該仗與牠同樣走三疊而差不多同到的「合拍威龍」再出已即時補中，就連都是走三疊卻比前兩駒多負三個多馬位的「紅運發財」，接戰也即收復前失，則「爪皇烈焰...
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