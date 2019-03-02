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﻿YouTube杜絕孌童行為 關閉兒童片留言功能

2019-03-02 列印
■YouTube新措施，關閉內容涉及兒童影片的留言回應功能。資料圖片
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　　YouTube周四宣佈採取新措施，今後凡是在YouTube平台出現而內容涉及兒童的影片或短片，都自動關掉網民留言回應的功能。YouTube希望藉著此舉杜絕不法之徒作出針對兒童的不法行為，包括孌童行為。

　　該公司發表聲明稱：「我們知道，在影片或短片底下留言是網民使用YouTube服務的核心部份，這項留言功能有助上載者與其他人聯繫及增加觀眾群。不過，我們同時也要作出重要的步驟，確保年輕人的安全。」

　　YouTube指出，在過去一周，該公司已經中止了數以千萬計影片或短片的留言功能，防止某些人利用軟件漏洞去達到不可告人的目的。受影響的影片和短片中，都有未成年人士出現。在未來數月內，該公司的工作團隊會繼續尋找其他高危影片，並採取相應的保安措施。　
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