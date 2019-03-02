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﻿美懸紅百萬美元通緝拉登兒子

2019-03-02 列印
　　美國周四宣佈懸紅一百萬美元（七百八十萬港元），通緝恐怖組織「基地」已故首腦拉登的兒子哈姆扎‧賓‧拉登（Hamza bin Laden）。隨著極端組織伊斯蘭國（IS）在敍利亞和伊拉克瀕臨瓦解，美國情報及執法部門相信沉寂多時的「基地」組織會東山再起，而哈姆扎可能會成為新領袖。

  哈姆扎行蹤一直是個謎，引起諸多揣測。華府呼籲知情人士提供可以找到哈姆扎的資料，有機會獲得一百萬美元賞金。
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