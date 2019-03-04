美韓終止聯合軍演 以野外機動訓練取代

第二次美朝峰會破局收場後，外界關注朝鮮半島局勢走向。美國國防部及南韓國防部周日證實，兩國已同意終止每年春季舉行的聯合軍演，改以新設計的指揮演習和經調整的野外機動訓練取代。而美國總統特朗普指，如果美國和北韓達成協議，北韓將會擁有光明的經濟前景；但如果北韓擁有核武，就不會有任何經濟前途。



日前在越南河內舉行的美朝第二次峰會，雙方在解除經濟制裁及無核化上有分歧，未能達成共識。但北韓領袖金正恩和特朗普都表示願意繼續對話。而南韓國防長鄭景斗和美國署理國防部長沙納漢周六晚通電話，決定從今年起停止代號為「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）的美韓聯合軍演。



而南韓國防部表示，美韓今後將通過新的聯合指揮所演習和野外機動訓練等保持軍事應對態勢，並維持聯合防衞態勢，以應對所有安全挑釁。



