美韓終止聯合軍演 以野外機動訓練取代

日前在越南河內舉行的美朝第二次峰會，雙方在解除經濟制裁及無核化上有分歧，未能達成共識。但北韓領袖金正恩和特朗普都表示願意繼續對話。而南韓國防長鄭景斗和美國署理國防部長沙納漢周六晚通電話，決定從今年起停止代號為「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）的美韓聯合軍演。
而南韓國防部表示，美韓今後將通過新的聯合指揮所演習和野外機動訓練等保持軍事應對態勢，並維持聯合防衞態勢，以應對所有安全挑釁。
遊戲機中心涉非法開賭！本報記者直擊元朗一間機舖，揭發玩家打機贏積分存入積分卡，該卡表面用於儲片繼續打機，實際上店員竟公然以金錢換卡，等同非法派彩，或安排中介人買卡，以達至派彩目的。本港得悉，香港賽馬會...
2019-03-04
一艘中國漁船涉嫌在阿根廷水域非法捕魚，該船試圖逃避阿根廷海岸衞隊截查時，遭開火追截。其間，漁船一度企圖撞向巡邏船，最終逃脫，阿根廷已對該船發出國際拘捕令。 阿根廷海岸警衛隊指，事發在當地星期五深夜十一...
2019-03-04
英國傳媒報道，脫歐派議員一月否決了首相文翠珊與歐盟達成的脫歐協議草案後，現在對修改脫歐方案提出三個條件，如果做到就給予支持。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶則警告，即使國會下周通過脫歐協議，英國延遲脫歐仍無...
2019-03-04
恒地（012）旗下的紅磡啟岸，宣佈首批111伙價單，計算最高8%折扣後，開放戶折實價約382.5萬；首批單位中，開放式及一房戶折扣後全數低於600萬，項目最快於下周末或之前開售。 恒基物業代理...
2019-03-02
「體操王子」李寧近年銳意建立體育王國，創立服裝品牌、舉辦國際賽事外，今年更計劃領軍殺入電競市場，旗下非凡中國（8032）早前在內地收購一隊電競戰隊，年內優先在大灣區物色新主場。李寧表示，近年內地市民運...
2019-03-04
今晚雷加利斯主場迎戰利雲特的西甲下游搶分戰，前者今季聯賽作東僅逢一敗表現可靠，射手安尼斯利近期又著火，相反對手防線本輪前乃列強最脆弱。此消彼長，今仗主勝捧得過。（Now632台周二凌晨4:00直播） 上輪西甲主場1:1和華倫西亞，雷加利斯近五輪二勝二和一負狀態不俗，而且各賽事作東已連續八仗不敗，聯賽在地頭十二戰更豪取五勝六和一負佳績。連榜首的巴塞隆拿造訪亦鎩羽而回，足證其主場威力。 尖刀穩破豆腐防線 陣中前鋒安尼斯利腳風大順，近五輪西甲三次士哥共入六球，聯賽累積八球屬雷加利斯首席射手。今晚面對本輪聯賽前失四十五球屬群雄最多的利雲特防線，正是這名摩洛哥外援表演射術的機...
2019-03-04
今年巴塞隆拿《MWC通訊展》大放異采，除了迅速冒起的5G及摺芒手機，新一代旗艦手機亦噱頭十足，既有掌靜脈解鎖的LG G8 ThinQ及五鏡連環的Nokia 9 PureView，亦有支援Eye AF追焦的Sony Xperia 1，難得多方面皆有突破。 文：B1807 日韓精銳盡出 今年手機廠不再鬥屏佔比，而是將焦點重新放回功能及應用層面，且看LG罕有連發兩款旗艦新作V50 ThinQ及G8 ThinQ，前者可看成上代V40的5G升級版，除了配備S855處理器及X50 5G Modem，廠商還特地開發出專用的副熒幕配件，套上手機後即可以變成一部6.2吋與6.4吋雙熒幕手機，...
2019-03-04
新鮮出爐應屆國際中華小姐冠軍陳曉華、亞軍王慧媛、季軍吳雅珠及友誼小姐鄭子怡出席「后冠及權仗頒贈儀式」，陳曉華透露一早食麥當勞慶祝，她表示：「今日獲得的后冠同權仗會交畀父母，之前曾經講過話放在家中，但有...
2019-03-04
《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台不足半個月，中央即敲定八項政策措施，促進中港澳三地人流和物流，反映中央致力營造大趨勢，推動本港融入國家發展大局。但要更順利推行，須解決一些技術性障礙。例子之一，是容許更多香港車輛進出內地，急需擴大批准數目，並靈活處理中港澳三地的汽車保險安排，才會水到渠成。 現時汽車須領有中港兩地車牌，才可以在兩地行駛，車牌數量有限，大多是企業車輛和來往兩地的貨櫃車等。不少居於香港的人到深圳或廣東地區公幹，依靠交通工具，十分費時轉折。 大灣區規劃綱要提出目標，讓香港車牌車輛毋須掛內地車牌，便可在大灣區各市行駛，將大大方便港人跨境打工。長遠而言，亦有助把大灣區實...
2019-03-04
二○一九年度港澳埠際賽首關澳港盃，昨午在澳門氹仔馬場舉行，結果由香港代表包辦連贏，騎師蘇兆輝策騎葉楚航馬房的「馬上發財」，力拒過去兩屆冠軍「醒目名駒」奪標，為馬主志進賽馬團體奪得一百三十二萬五千元獎金...
2019-03-04