黃背心示威勢衰 月中或發起大動員

法國「黃背心」示威者連續第十六個周六上街抗議，全國參與人數降至不足四萬人，有示威者被防暴警察發射的橡膠子彈擊傷臉部，亦有國會議員聲稱被警員以警棍毆打。 內政部統計，周六全國約有三萬九千三百人上街、巴黎約四千人，較上周六的全國四萬六千六百人、巴黎五千八百人，明顯減少。



巴黎的遊行大致和平，協和廣場、總統府、國民議會大廈等地被嚴密封鎖，禁止示威者靠近。但警方仍動用催淚彈和水炮驅散滯留在香榭麗舍大道的示威者。在西部城市南特亦有數人受傷，來自極左「不屈法國」黨的國會議員普呂多姆聲稱，被警員用警棍毆打。總統馬克龍則呼籲群眾讓生活回歸民主常軌，但仍有人號召於三月中旬大動員舉行示威。



