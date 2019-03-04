球衣寫上偉人名字 美國女足向偉大女性致敬

美國女子足球員周六在「她相信盃」（SheBelieves Cup）出戰英格蘭時，穿上印有全球具代表性女性名字的球衣，向德蘭修女、莎蓮娜威廉絲及諾貝爾和平獎得主馬拉拉等有影響力的女性致敬。兩隊完場時打成二比二，和氣收場。



該場於田納西州納希維爾舉行的賽事中，美國隊身穿藍色球衣，背後印有每名球員敬佩的女性名字。



德蘭修女是天主教修女及傳教士，一生行善幫助無數窮人。球員澤波尼（McCall Zerboni）選擇德蘭修女的名字寫上球衣：「我選德蘭修女是因為她是無私大愛、為他人無償奉獻的最好定義。」



兩次獲選國際足球總會（FIFA）年度最佳球員，並兩度拿下奧林匹克冠軍的卡莉萊特（Carli Lloyd），其球衣寫了馬拉拉（Malala Yousafzai）的名字。二十一歲的巴基斯坦女權倡議者馬拉拉，一直為女性權益奮鬥。



