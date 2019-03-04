減價再度放盤 MJ夢幻樂園叫價2.4億

美國已故流行樂天王米高積遜位於加州聖巴巴拉縣的故居「夢幻樂園」，再度在市場上放售，叫價三千一百萬美元（約二億四千三百萬港元）。



是次叫價較二○一五年的一億美元（七億八千萬港元）大幅下調。大宅大致保存良好，跌價是因為當地出現多年乾旱以及其他天災，導致物業貶值。



米高積遜是一九八八年以一千七百萬美元（一億三千多萬港元）買下一片土地，大興土木，打造一個完全屬於自己的大宅和遊樂場。



大宅佔地二千七百畝，包括一個面積約四畝的湖連瀑布、一個網球場、泳池及電影院等，亦有動物園、摩天輪、旋轉木馬、火車及路軌等設施，儼如一個主題樂園。



米高積遜是根據小飛俠的故事，把大宅命名為「夢幻樂園」。



