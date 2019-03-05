孟晚舟的代表律師周日表示，孟晚舟的憲法權益因此受到嚴重侵犯，訴訟並「為公職人員的行為過失和那些加拿大政府官員多次失職造成的虛假監禁尋求賠償，以遵守法治」。已入稟卑詩最高法院，提出民事訴訟。其中指控加拿大邊境服務局官員在孟晚舟被捕前，以常規邊境檢查作幌子，對其進行非法搜身、拘禁、詢問，以及搜查證據。
孟晚舟控加國政府警方非法拘禁強迫提供證據
孟晚舟的代表律師周日表示，孟晚舟的憲法權益因此受到嚴重侵犯，訴訟並「為公職人員的行為過失和那些加拿大政府官員多次失職造成的虛假監禁尋求賠償，以遵守法治」。已入稟卑詩最高法院，提出民事訴訟。其中指控加拿大邊境服務局官員在孟晚舟被捕前，以常規邊境檢查作幌子，對其進行非法搜身、拘禁、詢問，以及搜查證據。
兩司機齊慘死 城巴猛撞拋錨貨車 卸尾板成奪命鏟
一輛壞車，兩名疑犯錯司機，釀成高速公路兩死十七人受傷的嚴重意外。一輛拋錨貨車昨早停在西九龍高速公路中線上，等拖車到場期間，司機竟下車打開車尾板，站在貨斗上欲置放雜物落地作路障，向後來汽車示警。一輛城巴...
2019-03-05
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北京須履行購美國貨承諾 中美貿談幾達成協議
外國傳媒報道，中美接近達成貿易協議，最快本月底簽署。彭博社引述知情人士表示，只要北京履行大量購買美國貨及保護知識產權的承諾，華府將撤銷對華產品加徵的大部份，甚至是所有關稅。 美國推遲原訂三月一日調高中...
2019-03-05
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意大利香橙大戰 民眾互掟作樂
意大利北部小鎮伊夫雷亞一年一度的「香橙大戰」周日起登場，在歷時三天的活動中，大批市民和遊客穿上傳統服裝，互相掟橙作樂，氣氛歡樂。不少人雖被掟得一頭一臉都是燈肉碎和橙汁，但仍笑得開懷。 這個源自十二世紀的活動，在每年的二月份舉行，真正起因已不可考，香橙來自意大利南部及西西里島，多達一百萬隻。而今年參與擲橙的人士分成九支隊伍「開戰」。 「香橙大戰」的起源有不同的版本，其中流傳較廣的是中世紀時，當時暴虐的伊夫雷亞公爵企圖強姦一名即將結婚的少女，少女反抗時用利劍將公爵的頭斬下來，事件引發鄉民起來對抗暴政，向權貴的馬車擲東西。
2019-03-05
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眺淺水灣海景 麗景園簡約闊廳亮麗自然
淺水灣擁有不少傳統豪宅而且設有車位，深受實力買家長期熱捧。今次為大家推介麗景園的罕有放盤，實用面積2049方呎，廳堂佈局涇渭分明，客廳相連一個大露台，能眺望淺水灣海灘及山景。 麗景園乃是淺水灣...
2019-03-05
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中美達成協議在望 美建築數據弱 杜指跌232點
中美貿易談判進入最後直路，市場憧憬雙方可望達成貿易協議，利好華爾街投資氣氛，杜指開市初段曾漲逾100點；惟市場逐步消化中美貿談利好因素，加上美國建築支出數字疲弱，拖累美股由高位回落，杜指一度大跌276...
2019-03-05
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西甲下游搶分戰 雷劈利雲特
今晚雷加利斯主場迎戰利雲特的西甲下游搶分戰，前者今季聯賽作東僅逢一敗表現可靠，射手安尼斯利近期又著火，相反對手防線本輪前乃列強最脆弱。此消彼長，今仗主勝捧得過。（Now632台周二凌晨4:00直播） 上輪西甲主場1:1和華倫西亞，雷加利斯近五輪二勝二和一負狀態不俗，而且各賽事作東已連續八仗不敗，聯賽在地頭十二戰更豪取五勝六和一負佳績。連榜首的巴塞隆拿造訪亦鎩羽而回，足證其主場威力。 尖刀穩破豆腐防線 陣中前鋒安尼斯利腳風大順，近五輪西甲三次士哥共入六球，聯賽累積八球屬雷加利斯首席射手。今晚面對本輪聯賽前失四十五球屬群雄最多的利雲特防線，正是這名摩洛哥外援表演射術的機...
2019-03-04
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長崎東端 歎極級溫泉
日本九州長崎縣最東端的島原半島（Shimabara Peninsula），是日本首個獲得認定為世界地質公園的地方，區內活躍的火山活動，形成小濱溫泉及雲仙溫泉等多個優質溫泉鄉，前者更是全日本水溫最熱的溫...
2019-03-05
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率玄學會新春團拜 李丞責博士教攝太歲攻略
踏入己亥年(豬年)，豬、蛇、虎、猴四個生肖犯太歲，上周六(2日)年廿六中午吉時，著名堪輿學家李丞責博士帶同太太劉倩婷，率領其玄學會VIP尊貴會員假荃灣圓玄學院舉行一年一度的「新春團拜暨攝太歲齋宴」。當...
2019-03-05
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社論——路上壞車要識保命
昨早西九公路發生巴士直撼壞車車禍，兩名司機喪命，事件凸顯駕駛者對壞車的風險意識低落，應變方法不正確，造成極大危險。若當局不加強宣傳，類似的致命意外將會不時上演。各界亦要吸取教訓，更多使用資訊科技，及早向駕駛者發出壞車警告。 當汽車在行駛途中失靈，安全的處理方法，是開着死火燈，在情況許可下落車，於車尾十多二十米外擺設物件，向後來車輛作警示。做妥以上措施後，司機應即時報警求援，並致電拖車公司，務求盡快移走壞車，其後盡快離開路面，到路邊迴避。 但說易行難，以昨天壞車司機為例，他在車後一段距離放了雜物，這一點做對了，但他留在車斗內並放下車尾板，這未免沒顧及自身安全，而車尾板如伸出利...
2019-03-05
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馬場浮世繪——杜拜超級星期六受注七場
一如往年，在三月尾舉行杜拜世界盃賽馬日前，美丹馬場會先上演「超級星期六賽馬日」，其中麥通第三輪挑戰賽、傑貝哈特錦標與杜拜黃金之都錦標，路程分別跟三周後舉行的杜拜世界盃、杜拜草地大賽及杜拜司馬經典賽相同，向被視為良駒進軍正本戲的踏腳石，格外矚目。今屆「超級星期六賽馬日」於三月九日即本周六上演，香港馬會將直播受注七場賽事，首場於晚上八時開跑。 馬場浮世繪
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