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孟晚舟控加國政府警方非法拘禁強迫提供證據

2019-03-05 列印
　　在加拿大等候引渡聆訊的中國電訊巨企華為太子女孟晚舟，已入稟法院，控告加拿大政府、警方和邊境服務局(CBSA)，指他們作出正式拘捕前對她進行拘留、搜查及問話，並藉機強迫她提供證據和資料，嚴重違反其憲法權利。加拿大邊境服務局回應指，不評論法院正審理的案件。有學者指此舉和中美貿易戰沒直接關聯。

　　孟晚舟的代表律師周日表示，孟晚舟的憲法權益因此受到嚴重侵犯，訴訟並「為公職人員的行為過失和那些加拿大政府官員多次失職造成的虛假監禁尋求賠償，以遵守法治」。已入稟卑詩最高法院，提出民事訴訟。其中指控加拿大邊境服務局官員在孟晚舟被捕前，以常規邊境檢查作幌子，對其進行非法搜身、拘禁、詢問，以及搜查證據。

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