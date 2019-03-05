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文翠珊165億脫歐基金 在野工黨斥如「行賄」

2019-03-05 列印
　　英國首相文翠珊周一公佈一項十六億英鎊（約一百六十五億七千萬港元）基金計劃，以推動支持脫歐社區的經濟增長，尤其是英格蘭北部的社區。然而，在野工黨批評此舉等同於「行賄」，事緣部份工黨議員代表的轄區來自這些地區，文翠珊此舉旨在爭取這些議員支持她的脫歐協議。

　　英國政府表示，這筆基金將鎖定那些未公平享受國家繁榮的地區，協助增加就業機會、培訓人員和提振經濟活動。」在野工黨批評文翠珊企圖「收買」人心，讓代表脫歐城鎮的工黨議員嚐點甜頭，好讓他們支持不受歡迎的脫歐協議。

　　據愛爾蘭《星期日獨立報》引述，愛爾蘭總理瓦拉德卡已告知閣員，英國脫歐日期「很可能」從三月二十九日延至六月。

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