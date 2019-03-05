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﻿23死萬戶停電﻿美耶路撒冷領館 併入駐以色列使館

2019-03-05 列印
　　美國國務院宣佈，服務巴勒斯坦人的駐耶路撒冷領事館周一正式關閉，併入新成立的駐以色列大使館。美方此舉觸怒巴勒斯坦當局，巴勒斯坦領袖已宣佈中斷和美國的外交接觸。

　　國務卿蓬佩奧是於去年十月宣佈將在耶路撒冷設立單一使館，先前各界就預料會在三月初實施，而國務院周日正式宣佈在周一遷館。

　　美國總統特朗普二○一七年十二月承認耶路撒冷是以色列首都，並在去年五月將駐以色列大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷。

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