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三政府官員又請辭杜魯多醜聞纏身

2019-03-06 列印
　　加拿大總理杜魯多被指干預司法部調查建築公司SNC-Lavalin涉賄案引發的政治危機愈演愈烈，繼事件主角、原司法部長王州迪請辭後，國庫委員會主席（職位相等於財長）菲爾波特（Jane Philpott）亦宣佈辭職，成為杜魯多被指干預司法的醜聞曝光後，第三名請辭的政府官員，對杜魯多及其政府的管治威信帶來更大打擊。

　　菲爾波特周一發表聲明，說自己無法繼續為內閣服務，因為她已對政府失去信心，不能再捍衞這個政府。

　　杜魯多堅稱自己沒有犯錯，承認曾經與王州迪討論過那宗案件，但他強調這樣做是適當的，否認干預檢察及司法部門的獨立。但在野保守黨要求他下台，因為他已損害加拿大法治。加國定於今年十月舉行大選。

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