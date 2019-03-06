招待大學美式足球隊員 特朗普再以漢堡餐宴客

美國總統特朗普今年一月在聯邦政府局部停擺期間曾在白宮以快餐宴客，款待美國大學足球冠軍隊，惹來外界熱議。他周一再次以漢堡包請客，今次也是招待大學美式足球員。



特朗普在白宮國宴廳招待北達科他州野牛隊，慶祝他們拿下美式足球冠軍賽分區第一級別冠軍。他和球員、教練站在擺滿巨無霸、Chick-fil-A三文治包裝盒的長桌前。特朗普說：「我們本來可以讓主廚來的，但我很了解你們這些人。去給自己拿點東西吧，我們就在這裏吃。」



一月十四日特朗普也曾在白宮以他所說的「美式美食」，招待來訪的美國大學足球冠軍──克勒姆森老虎隊。當時適逢聯邦政府因為預算僵局而局部停擺，白宮主廚枯坐家中領不到薪水。結果特朗普準備了大批麥當勞及Wendy's的漢堡包招待球員。



