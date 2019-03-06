防惡意攻擊凱特梅根 英皇室推新社交媒體守則

有關劍橋公爵夫人凱特和薩塞克斯公爵夫人梅根不和的傳聞，一直鬧得沸沸揚揚，雙方的支持者更不時在社交網上爆發罵戰，對這兩位夫人出言不遜。英國皇室為此在官方社交網站發出新的社交媒體守則，提醒網民嚴禁惡意攻擊凱特和梅根的行為。



白金漢宮、克拉倫斯宮和肯辛頓宮表示，若有違法事情將要求警方介入。據新守則，留言不應涉及「誹謗……淫穢、攻擊性、恐嚇、辱罵、仇恨、煽動性或宣傳色情內容或暴力」。新守則也指：「保留在我們的平台上隱藏或刪除留言，及封鎖不遵守則的使用者的權利。」



英國皇室擁有三百八十萬名Twitter追隨者，Instagram官方帳號則有四百五十萬追隨者，在facebook也有四百八十萬個讚好。根據報道，英國皇室已刪除近一千則被視為冒犯的留言。



