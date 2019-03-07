  • 2019年3月7日 星期四
  • 18º
  • 95%
熱門： 教師墮樓西九奪命車禍昂坪360陳喬恩

日報新聞 > 國際

Hello Kitty將拍成電影　45年來首登大銀幕

2019-03-07 列印
　　華納兄弟旗下的新線公司（New Line）宣佈，已得到Hello Kitty的電影版權，將把Hello Kitty拍成電影，這將會是Hello Kitty誕生四十五年來首次被拍成電影。

　　日本Sanrio旗下的卡通人物Hello Kitty在全球一百三十個國家五萬多種商品上出現，身價高達六十億美元（約四百七十億港元）。但由於Hello Kitty沒有嘴巴，不能說話，一直未被拍成電影。儘管其周邊商品早已無處不在，但這是Hello Kitty首登大銀幕。新線公司表示，將很快開始編寫劇本，並投入電影製作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd