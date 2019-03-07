以色列月球着陸器 向地球發回首張自拍照

以色列「創世紀號」（Beresheet）月球着陸器從距離地球表面大約三萬七千六百公里處發回首張自拍圖片，可見到地球背景，以及一面以色列國旗板寫着：「小國家，大夢想」字樣。 該項目的負責人指出，這是以色列設備拍攝到距離地球表面最遠的照片。



耗資一億美元打造



「創世紀號」月球着陸器於上月二十二日從美國佛羅里達州卡納維拉爾角發射升空，計劃於四月十一日在月球登陸。研發該登陸器的人員預計，「創世紀號」將可藉助測量月球磁場的儀器，來確定其位置。



「創世紀號」由以國非牟利機構「SpaceIL」研製，耗資一億美元（七億八千萬港元）打造，而Beresheet是其名稱的希伯來文。







