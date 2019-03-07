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特朗普擬提名華裔檢察官　出任助理司法部長

2019-03-07 列印
　　美國官員透露，總統特朗普擬提名哥倫比亞特區華裔聯邦檢察官劉潔西（Jessie Liu，音譯）出任助理司法部長，她將成為司法部第三號人物。

  劉潔西的提名案一旦獲聯邦參議院通過，劉潔西將掌管監督司法部門的民事訴訟，包括反壟斷法、民權與環境法。

  由於白宮尚未正式宣佈這起人事提名，官員以匿名方式向媒體透露消息。

　　劉潔西正在處理一些涉及通俄案的相關案件。包括起訴特朗普前政治顧問斯通(Roger Stone)的案件她將接替於去年二月離職的原助理司法部長布蘭德（Rachel Brand）。

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