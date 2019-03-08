朱克伯格盼facebook 「以私隱為焦點平台」

接二連三受到保安漏洞及洩漏私隱醜聞困擾的社交網站facebook，其創辦人兼行政總裁朱克伯格周三發表新一篇網誌，概述未來的經營理念和發展方向，矢志要把facebook改革成為「以私隱為焦點的平台」。他相信，安全的私人訊息服務會比公開的社交平台更受歡迎，並會成為新趨勢。



朱克伯格在文中說：「facebook和Instagram幫助人與朋友、社群和有共同興趣的人在數碼世界內保持聯繫，好像一個市鎮的廣場一樣。」他盼把社交媒體網絡發展成為一個以私隱為焦點、以及確保能安全地儲存數據的網絡。將來在一些人權、私隱和表達自由薄弱的國家和地區，facebook不再儲存敏感資料和數據，是該公司在加強私隱方面定下的一個目標。



