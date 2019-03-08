  • 2019年3月8日 星期五
  • 17º
  • 92%
熱門： 驚安の殿堂周潤發華為最低工資西九奪命車禍

日報新聞 > 國際

出席查理斯慶祝活動 專家：梅根疑被皇室孤立

2019-03-08 列印
　　梅根和妯娌凱蒂又傳不和！英國白金漢宮本周二舉行由英女皇伊利沙伯二世主持，為皇儲查理斯舉行的慶祝活動。皇室人員空群而出，當然少不了英國劍橋公爵夫人凱蒂及薩塞克斯公爵夫人梅根，不過有身體語言專家指梅根被拍到不合群，更指她似被皇室家族孤立起來。

　　從媒體拍得的相片可見，英女皇、查理斯、卡米拉、凱蒂和威廉王子站在一起，但懷有五個月身孕的梅根在眾人身後，似保持距離，雖然臉上帶笑，卻似「有一點被孤立」。反觀凱蒂的身體語言卻與梅根完全不一樣，專家指「凱蒂就跟英女皇的身體語言一致。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd