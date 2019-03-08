北韓重建火箭發射場 特朗普表失望

美國兩個智庫機構和南韓聯合通訊社周三報道，特朗普和金正恩上月底在越南河內舉行的第二次高峰會未能達成任何協議後，北韓已着手修復東倉里的西海衞星及火箭發射場，令人擔心北韓是否有意恢復試射導彈。



美國總統特朗普周三在白宮橢圓形辦公室內會見記者時，被問到北韓是否違反承諾時回應道：「如果真的發生這種事，我會感到非常失望。」他說：「我們會走着瞧，目前是言之尚早，那是很初步的報道。我會對金主席非常、非常失望，但我們會看看情況如何。我們要看看，最終是會獲得解決的。」



有分析指出，北韓作出這些舉動未必一定真的想恢復試射導彈，而是要向特朗普政府施壓，要求美國在解除制裁措施一事上作出更大讓步。



