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英國會或押後表決脫歐協議

2019-03-08 列印
　　歐盟官員表示，如布魯塞爾在周五（八日）或之前收到英國「可接受」的新方案，歐盟將於周末期間繼續跟進。

　　歐盟委員會發言人席納斯表示：「雖然磋商氣氛是積極，但討論過程是困難的，現時沒有找到解決方法，符合英國『脫歐』協議，包括北愛爾蘭和愛爾蘭邊境方案，正如你們所知，談判不會重開。」

　　距離英國正式脫離歐盟只剩下二十三日，但「脫歐」僵局未見解決跡象，最新甚至傳出英國國會，可能要押後下周二的「脫歐」協議表決。



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