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美國女參議員麥莎莉 稱在軍中被上司強姦

2019-03-08 列印
　　美國女參議員、美國空軍歷來第一位執行戰鬥任務的女戰鬥機機師麥莎莉（Martha McSally）周三聲稱，她曾經在軍中被一名男上司強姦，但因為自責和不信任制度，她選擇啞忍，沒有舉報，並形容她對當局的處理態度和手法感到「可怖」。麥莎莉在參議院三軍小組委員會一個有關軍中性侵犯風氣的聽證會上，分享那段個人經歷，她沒有點名提到任何人的名字。　　　



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