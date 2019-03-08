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巴西總統分享不文短片 被批評針對同性戀群體

2019-03-08 列印
　　一向反對同性戀的巴西總統博爾索納羅，在他的 Twitter 帳號分享一段同性戀者當眾做出不文動作的短片，聲稱要揭露巴西嘉年華會的真相，但他此舉引起激烈爭議及受到批評。他於周二深夜分享那段短片，見到其中一名男子站立，對住蹲在他面前的另一名男子小便。有人批評他公開短片的做法，是刻意針對一向大受歡迎的嘉年華會和同性戀群體，藉以報復反對他的抗議活動。

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