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美星戰園區快開幕 走入「千歲鷹」

2019-03-09 列印
　　星戰迷引頸以待的「星球大戰：銀河邊緣」主題園區，將於五月三十一日率先在洛杉磯迪士尼樂園揭幕，而奧蘭多迪士尼世界則會於八月二十九日始開放這個星戰新園區。園區佔地約十四畝，遊樂設施「Smuggler's Run」，遊客將會進入「千歲鷹」（Millennium Falcon）的駕駛艙內，執行特定工作。

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