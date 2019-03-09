  • 2019年3月9日 星期六
  • 18º
  • 94%
熱門： 呂慧儀的士加價莊思敏何超盈兩會

日報新聞 > 國際

墨國載滿移民貨車翻側 最少釀25死29傷

2019-03-09 列印
　　墨西哥南部恰帕斯州高速公路發生車禍，一輛載滿中美洲移民的三噸重貨車在當地時間星期四於高速公路失事翻側，至少二十五人死亡，二十九人受傷。

　　事發在與危地馬拉接壤的恰帕斯州，當局的聲明表示，這輛三噸重的車輛，當地星期四在路上失控，造成意外和傷亡。

　　現時每年都有大批來自洪都拉斯和危地馬拉等地中美洲移民，試圖取道墨西哥前往美國。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd