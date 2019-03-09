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前任私人律師科恩　 向特朗普追討1480萬

2019-03-09 列印
　　美國總統特朗普的前任私人律師科恩周四入稟紐約州法院，控告特朗普集團（Trump Organization）違約，向該集團追討一百九十萬美元（約一千四百八十八萬港元）拖欠的律師費和其他相關服務費用。

　　他指自從兩人反目後，特朗普集團便停止付款。　　

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