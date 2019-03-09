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特朗普前競選經理　 詐騙罪成輕判47月監禁

2019-03-09 列印
　　美國總統特朗普的前任競選經理馬納福特（Paul Manafort）被裁定八項稅務及銀行詐騙罪成，周四在維珍尼亞州亞歷德里亞市法院僅被法官判處入獄四十七個月，遠低於聯邦量刑準則的最高二十四年，比辯方所建議的還要輕。

　　馬納福特另要繳交罰款五萬美元（三十九萬港元）及償還款項二千四百萬美元（一億八千七百多萬港元）。　　　　



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