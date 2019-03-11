157人罹難包括一港人 ﻿埃塞航空起飛後即墜毀﻿

埃塞俄比亞航空公司一架載有一百五十七人客機，在飛往肯尼亞首都內羅畢途中墜毀，當地國營傳媒表示，機上無人生還，當中包括最少八名中國乘客，中國駐埃塞俄比亞大使館證實機上有一名香港人。



﻿埃塞俄比亞航空官方公佈，機上乘客包括三十三個國籍，包括最少八名中國乘客。在內羅畢的國際機場，有部分華人查看出事航班的資料。有網民上載微信圖片，擔心朋友乘坐出事航班，稱無法聯絡對方。而中國駐埃塞俄比亞大使館人員證實，有一名香港人在機上，他是聯合國環境署職員。入境處暫時確認乘客名單上有一名香港居民，已主動聯絡其家人，並提供協助。



據中央電視台微博，記者從中國駐肯尼亞大使館獲悉，目前已確認的機上中國乘客死者名單，指該名籍貫為香港的乘客名為曾成毅。去年十二月的中大校友期刊，曾介紹曾成毅是二○○四年中大工商管理學系畢業生，又指他在非洲肯尼亞聯合國辦事處工作，曾經回港擔任中大全球研究課程其中一節課的客席講師，分享對可持續發展的看法。



機上共有八名中國人



中國駐埃塞俄比亞大使館表示，中國乘客具體人數仍在核實，埃方所報八人可能不包括港澳台。外交部領事保護中心官方微博發布消息稱，駐埃塞俄比亞使館、駐肯尼亞使館已啟動應急機制，多渠道緊急核實涉中國公民情況。



墜毀的波音七三七客機，機上有一百四十九名乘客及八名機員。客機在當地星期日早上八時許，在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴起飛六分鐘後出事。內地傳媒報道，失事航班為中國往返內羅畢，以及中轉非洲各國，華人搭乘較多的航班。



