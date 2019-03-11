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法「黃背心」示威人數降至新低

2019-03-11 列印
　　法國連續第十七個周末有反政府「黃背心」示威，但示威人數比對上一個周末減少逾一萬人，是自從這項運動展開以來示威人數最少的一次。內政部公佈的數字顯示，全國共有逾二萬八千六百人參與示威，較上周六的三萬九千三百人大幅下降，對比去年十一月中旬高峰時期的近三十萬人，更有天壤之別。在巴黎，有三千人示威者，部份以黑布蒙面及揮動黑色旗幟的示威者拒絕離開香榭麗舍大道。



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