非政府醫療保健權利組織Codevida指，大規模停電導致重度腎病患者無法接受血液透析（洗腎），造成至少十五名患者喪生。 另一名非政府組織醫生亦說，在大停電期間，共有十七人喪生，包括九名急症室病人。自行宣誓為臨時總統的反對派領袖兼國會議長瓜伊多，則號召全國人民操往首都加拉加斯示威，要求馬杜羅下台。
委內瑞拉大停電 15腎病患者無法洗腎死亡
非政府醫療保健權利組織Codevida指，大規模停電導致重度腎病患者無法接受血液透析（洗腎），造成至少十五名患者喪生。 另一名非政府組織醫生亦說，在大停電期間，共有十七人喪生，包括九名急症室病人。自行宣誓為臨時總統的反對派領袖兼國會議長瓜伊多，則號召全國人民操往首都加拉加斯示威，要求馬杜羅下台。
校長屢遭教職員投訴 今起休假 東華設獨立組查老師墮斃真相
天水圍東華三院李東海小學一名女教師上周三在校園墮樓身亡，家人指死者生前曾透露遭到校長無理要求。東華三院高度重視事件，東華三院主席王賢誌與高層昨天到學校會晤死者家屬及教師後，決定成立獨立調查委員會，強調...
2019-03-11
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匯率等關鍵範疇達共識 易綱指中美貿易磋商
中國人民銀行行長易綱表示，中美在貿易談判中取得階段性進展，雙方在匯率問題上的多個關鍵和重要問題上達成共識。 易綱表示，中美在第七輪貿易磋商上確曾就匯率問題進行了討論，雙方作出了重要討論，包括尊重對方的...
2019-03-11
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157人罹難包括一港人 埃塞航空起飛後即墜毀
埃塞俄比亞航空公司一架載有一百五十七人客機，在飛往肯尼亞首都內羅畢途中墜毀，當地國營傳媒表示，機上無人生還，當中包括最少八名中國乘客，中國駐埃塞俄比亞大使館證實機上有一名香港人。 埃塞俄比亞航空官方公...
2019-03-11
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議價空間收窄 元朗豪宅氣氛回暖睇樓回升
元朗一帶洋房交投略為轉好，但仍處於低位徘徊，當中錦綉花園是放盤最多的大型洋房屋苑，最新有約60間屋正在放售，近期有洋房於去年11月放售，近期累減170萬後，以市價980萬沽出，屋苑入場價已跳至1000...
2019-03-11
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理性看待貿易摩擦 易綱：絕不以匯率作貿戰工具
在中美貿易摩擦中，中國多番被指操控匯率，人民銀行行長易綱昨日在記者會上強調，中國會理性看待對外貿易摩擦，絕對不會把匯率用於競爭的目的，不會用於貿易摩擦的工具；也不會用匯率來提高出口，「這是我們承諾絕對...
2019-03-11
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雲帥補憾第一炮 羅馬「安」心捧
羅馬上周解僱教練迪法蘭斯高後，聘請雲尼亞里回巢接掌球隊，這名六十七歲老帥矢言要彌補當年未能帶領首都狼奪意甲冠軍的遺憾，盡力協助球隊提升聯賽排名。羅馬今晚意甲迎戰不擅客戰的安玻里，雲帥料可打響頭炮，直取讓球主客和讓一球「主勝」。 （Now638、有線614、654台周二凌晨3:30直播） 上輪意甲首都打吡羅馬作客淨吞拉素三蛋，緊接又於歐聯十六強出局，故球會高層上周四解僱教練迪法蘭斯高及體育總監蒙治，翌日隨即宣佈委任雲尼亞里接掌球隊至季尾。雲帥曾在○九至一一年執教羅馬，當中○九至一○年球季更與聯賽冠軍擦身而過。 這名意大利籍教頭揚言要彌補當年未能領軍奪冠的遺憾︰「即使在...
2019-03-11
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Ricoh GR III終極進化
哪怕無反相機大行其道，輕便數碼相機還是有捧場客，尤其配備出色定焦鏡頭的，好像街拍代表Ricoh GR系列，相隔四年，廠商終於帶來擁有超高感光、6cm微距、防手震、超聲波除塵等新功能的第三代GR III...
2019-03-11
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三位「大美人」同場 青霞之之嘉玲撐胡軍慶功宴
由胡軍主演的舞台劇《哈姆雷特》前晚舉行慶功宴，其好友份量十足，除了好友劉嘉玲及關之琳等出席外，連林青霞也低調現身。據知青霞在台灣宣傳電影《滾滾紅塵》修復版時，曾與胡軍短訊聯絡，更決定甫落機便來支持老友...
2019-03-11
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社論——嚴防機舖變「墮落深淵」
本報上周獨家報道，不少遊戲機中心非法開賭，成了地下賭場，荼毒青少年。報道刊出之後，警方O記連日出動大舉掃蕩，搜查九龍、新界四十多個目標處所，當中十二處為持牌遊戲機中心，一共拘捕二百六十七人，檢獲四百多部用於賭博的遊戲機和釣魚機。相信經這次打擊之後，機舖非法開賭將會暫時收斂，但利之所在，不久又會死灰復燃。當局必須研究方法，進一步防止青少年受不良機舖引誘成為病態賭徒，自此沉淪，萬劫不復。 警方Ｏ記由半年前起調查機舖及樓上釣魚機賭檔，發現有黑幫與機舖持牌人合作，操控持行街紙的南亞裔人士，利用他們做兌分仔，接觸客人，把他們從打機贏取的積分兌換成金錢，變相派彩，等同開賭。 由於不少年...
2019-03-11
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伊時論事——四歲功名一生一次
香港打吡大賽將於三月十七日在沙田馬場上演。這場只限四歲馬參加的二千米賽事，是孕育香港明日之星的殿堂。歷年來勝出此賽的馬王多不勝數，更是城中最受矚目的馬壇盛事。 去年香港打吡大賽由蔡約翰訓練的「平海福星」在莫雅胯下奪得。這位十屆香港冠軍練馬師今年將派出冒起新星「夏威夷」，聯同「紅運戰士」、「傑彩繽紛」及「邊個邊個」四路興兵，可望繼「陽明飛飛」及「戰利品」後再摘桂冠。不過，他的徒弟羅富全亦對這場賽事虎視眈眈。 四歲馬經典賽事系列的頭兩關賽事，就是由羅富全旗下的「添滿意」及「妙算達人」取得，加上實力強勁的「佳騰駒」，令此賽的競爭更加激烈。同樣是打吡常客的告東尼亦有進步中的「嘉應之...
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