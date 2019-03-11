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委內瑞拉大停電　 15腎病患者無法洗腎死亡

2019-03-11 列印
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　　委內瑞拉政局繼續動盪，自上星期四開始全國大停電，至今仍未能全面恢復供電。有非政府醫療機構指，至少十五名嚴重腎病患者因為因為洗腎儀器沒有電而死亡。總統馬杜羅政府與反對派互相指責，雙方陣營又發起遊行。委內瑞拉上周四中午開始大停電，幾乎全國都陷入一片漆黑。在上周六已經有部份地區恢復供電，但有些地區仍無電可用。截至當天下午，二十三個州當中，仍有六個停電。

　　非政府醫療保健權利組織Codevida指，大規模停電導致重度腎病患者無法接受血液透析（洗腎），造成至少十五名患者喪生。 另一名非政府組織醫生亦說，在大停電期間，共有十七人喪生，包括九名急症室病人。自行宣誓為臨時總統的反對派領袖兼國會議長瓜伊多，則號召全國人民操往首都加拉加斯示威，要求馬杜羅下台。



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