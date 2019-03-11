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英意兩攀山好手魂斷南伽峰

2019-03-11 列印
　　兩名歐洲攀山好手早前在攀登全球第九高峰、位於巴基斯坦境內的喜馬拉雅山南伽峰（Nanga Prabat）時失蹤，兩人失聯兩星期後證實身亡。

　　意大利駐巴基斯坦大使蓬泰科爾沃證實，這兩名挑戰南伽峰的攀山好手已經身亡。兩人分別是三十歲的英國人巴拉德（Tom Ballard），以及四十二歲的意大利人納爾迪（Daniele Nardi），兩人的遺體已在海拔五千九百米處被發現。

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