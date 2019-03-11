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供遊客觀賞飛機升降 吉隆坡機場建特殊看台饗「機迷」

2019-03-11 列印
　　吉隆坡國際機場興建首座戶外觀賞飛機的看台，以方便遊客在機場附近一邊野餐，一邊觀賞飛機升降。這個看台將於下月落成，預計可容納四十人。

　　馬來西亞機場公司發聲明說，由於有不少家庭喜歡在機場觀賞飛機起飛及降落，加上愈來愈多攝影師喜歡拍攝飛機升降的照片，因此決定建設看台。

　　這座取名為「Anjung Spotter」的看台，選定在能看到三條跑道並排的機場外設置。目前看台興建工作預計四月竣工，落成後有望成為馬來西亞機場新亮點。而馬來西亞機場公司也會展開一系列相關宣傳活動，讓遊客可到此觀賞飛機升降的特殊風景。

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