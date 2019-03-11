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入宮未滿一年是非多 梅根四助手相繼「逃亡」

2019-03-11 列印
　　是非多多、一直受流言困擾的英國薩塞克斯公爵夫人梅根，再傳出有貼身助手求去的消息。其得力女助手皮克里爾（Amy Pickerill）將會在梅根下月產後離職。梅根的助手頻頻離職，已令她個性難搞的傳言甚囂塵上。皮克里爾已是她嫁入英國皇室後，第四位離職的助理。

　　皮克里爾在二○一六年入職，成為肯辛宮高級傳訊主任，在去年梅根進入皇室後，開始擔任她的助理，協助梅根處理大小事，並引領她適應皇室生活。消息指，她將在梅根生產完後，待一切安頓妥當，就會離開皇室，赴海外居住。

　　一名不願透露姓名的友人表示，「她（皮克里爾）與梅根有着很好的關係」，強調她並非受不了梅根才離開。惟梅根嫁進皇室不到一年，之前已經有三名貼身助理離職，其中一人是在皇室任職十七年的資深助理科恩（Samantha Cohen）。



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