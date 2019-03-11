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加州病翁視訊得知死期將至　家屬批醫生沒人性

2019-03-11 列印
　　美國加州一名醫生透過視訊告知一名七旬老翁「大限將至」，觸怒老翁家屬，令他們氣憤又傷心。他們怒罵醫生沒有人性，竟透過「機械人」告知病人死期。

　　這名病人是七十八歲的昆塔納（Ernest Quintana），在加州弗里蒙特的凱薩醫院留醫。在上周一，他透過病牀前的屏幕視訊，從醫生口中得知死期將至。醫生在視訊中告訴他，他的肺部漸漸衰竭，已經沒辦法回家。到了翌日，即上周二，昆塔納即撒手人寰。

　　昆塔納的親友非常不滿，在facebook貼文，並附上昆塔納孫女威爾哈姆拍攝的視訊畫面。貼文寫道：「某些狀況下，那個機械人醫生或許還OK，但不該由它來告訴一個人他快死了。」

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