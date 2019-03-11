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宴請名流影星 印首富超豪娶新抱

2019-03-11 列印
　　印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)的兒子阿卡什(Akash Ambani)，上周六在孟買迎娶青梅竹馬女友梅塔(Shloka Mehta)，婚禮極盡奢華，單是派給當地警員的糖果，便多達約五萬盒。而出席婚宴的政經名流及影星更是絡繹不絕，備受矚目。

　　婚宴在孟買的Jio World Centre舉行，出席的名人包括Google行政總裁皮猜、英國前首相貝理雅，以及寶里活影星Rajinikanth等。

　　除了新郎是印度首富的兒子外，新娘梅塔來頭也不少，他的父親是印度最大鑽石公司Rosy Blue的總裁。她與二十八歲的阿卡什自小相識，就讀同一所學校。在婚宴後，親友周日在同一地點出席祝福儀式，安巴尼家族周一將於其豪宅舉行大型酒會。除了向警員派糖外，安巴尼家族還會連續一星期向市內孤兒院和老人中心派發食物，與眾同樂。



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