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遲到未登埃塞失事航班　希臘乘客避過一劫

2019-03-12 列印
　　埃塞俄比亞航空公司一架飛往肯尼亞內羅畢的客機周日失事墜毀，一百五十七人罹難。一名希臘男子因為遲到兩分鐘無法登機，逃過一劫。另外，一名來自杜拜的乘客，因為航班延誤，未能趕及失事航班而幸運避過死神。

　　因為遲到無法登機的希臘男子是非牟利組織「國際固體廢棄物協會」會長馬夫羅普洛斯（Antonis Mavropoulos），他事後在facebook發出題為「我的幸運日」的帖文，附上機票照片。

　　同樣避過死神的杜拜乘客哈立德（Ahmed Khalid），當天從杜拜出發時，因為乘搭的航班延遲起飛，令他無法趕上埃塞俄比亞航空公司失事的ET 302航班。哈立德最終搭乘延遲起飛的班機飛到在內羅畢機場，與父親團聚。



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