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大阪槍擊案 兩人中彈重傷昏迷

2019-03-12 列印
　　深受香港人歡迎的熱門旅遊景點日本大阪發生槍擊案，事發於大阪道頓堀旺區，兩名男子受傷昏迷。疑犯被指年約三十多歲，在案發後逃走，警方指在現場遺下一支左輪手槍。警方正在追查行兇男子下落。

　　事發在當地時間凌晨約十二時四十分，一名年約三十多歲的男子闖入一間會員制賭博場所，向客人與服務員開槍後逃離現場。兩名男子分別是四十二歲職員以及三十二歲顧客，其中前者頭部中槍，後者胸部中槍，兩人受重傷昏迷，現場遺下一支左輪手槍。警方凌晨一時接報到場，據報當局正追查行兇男子下落，警方指槍手是蓄意殺害兩名男子。

　　案發地點一帶有很多商店都是通宵營業，有附近經營酒吧的老闆表示吃驚，而案發地點北面四百尺處有大阪市立南小學，校方特別安排教職員早上於學生返校路徑上，以確保小學生安全。

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